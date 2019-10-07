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Espreso.tvОбществоАрест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - заявление "Народного фронта"

Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - заявление "Народного фронта"

Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу Сергея Пашинского партия "Народный фронт" расценивает как политически мотивированное и такое, что не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием

Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича.

Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.

Однако вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействие российской агрессии.

Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение.

"Народный фронт" напоминает: практика политических преследований времен Януковича закончилась крахом для тогдашнего режима и предостерегает от ее повторения.

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