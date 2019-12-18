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Espreso.tvСпорт"Ворскла" выставила на трансфер четырех футболистов

"Ворскла" выставила на трансфер четырех футболистов


фото: vorskla.com
Полтавская "Ворскла" выставила на трансфер Зураба Очигаву, Хуанма Гарсию, Дмитрия Кравченко и Тодора Петровича

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

В Полтаве состоялась встреча между президентом "Ворсклы" Романом Черняком и главным тренером клуба Юрием Максимовым. На встрече были утверждены планы на весеннюю часть сезона, которые будут стоять перед тренерским штабом.

Принято и несколько кадровых решений. "Ворскла" завершает сотрудничество с нападающими Рубином Хеба и Юрием Коломойцу. Также на трансфер выставлены Зураб Очигава, Хуанма Гарсия, Дмитрий Кравченко и Тодор Петрович.

После 18-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице. В активе команды 14 зачетных пунктов.

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