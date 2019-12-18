"Ворскла" выставила на трансфер четырех футболистов
18 декабря, 2019, 14:49
Полтавская "Ворскла" выставила на трансфер Зураба Очигаву, Хуанма Гарсию, Дмитрия Кравченко и Тодора Петровича
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
В Полтаве состоялась встреча между президентом "Ворсклы" Романом Черняком и главным тренером клуба Юрием Максимовым. На встрече были утверждены планы на весеннюю часть сезона, которые будут стоять перед тренерским штабом.
Принято и несколько кадровых решений. "Ворскла" завершает сотрудничество с нападающими Рубином Хеба и Юрием Коломойцу. Также на трансфер выставлены Зураб Очигава, Хуанма Гарсия, Дмитрий Кравченко и Тодор Петрович.
После 18-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице. В активе команды 14 зачетных пунктов.
- 15 декабря в 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила дома "Карпаты" и отправила львовян на последнюю позицию в турнирной таблице.
- 15 ноября новоиспеченный главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов признался, что планирует вывести команду на новый уровень .
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