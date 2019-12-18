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Espreso.tvОбществоПолиция задержала вероятного заказчика по делу "Пумы" и "Бучи"

Полиция задержала вероятного заказчика по делу "Пумы" и "Бучи"


фото: npu.gov.ua
В деле АТОвцев Инны и Владислава Грищенко о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали предполагаемого организатора

Об этом сообщили адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук и пресс-служба полиции в комментарии " Украинской правде".

"Задержали возможного организатора покушения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога ", - подтвердили в полиции.

Продолжается следствие.

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  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.

  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.

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