Полиция задержала вероятного заказчика по делу "Пумы" и "Бучи"
18 декабря, 2019, 14:05
В деле АТОвцев Инны и Владислава Грищенко о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали предполагаемого организатора
Об этом сообщили адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук и пресс-служба полиции в комментарии " Украинской правде".
"Задержали возможного организатора покушения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога ", - подтвердили в полиции.
Продолжается следствие.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
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В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
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Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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