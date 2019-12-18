Он ненормальный: футболист "Ювентуса" рассказал о ночных тренировках Роналду
Об этом сообщает RMC Sport.
Защитник "Ювентуса", который сейчас выступает на правах аренды за "Аль-Духаиль", Мехди Бенатия рассказал историю, связанную со звездным партнером в туринском клубе Криштиану Роналду.
"На игру против "Аталанты" я и Роналду оказались на скамье запасных, потому что через три дня у нас был еще один матч, и тренер хотел привлечь ротацию. Когда мы ехали в автобусе назад, Криштиану прислал мне сообщение: "Ты не хочешь позаниматься в тренажерном зале? Я не работал и мне это нужно. Ты идешь?" Я ответил, что было одиннадцать часов ночи, и я хотел вернуться домой и посмотреть телевизор. Тогда я понял, что Криштиану - ненормальный человек", - рассказал Бенатия.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 19 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
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