Роналду рассердился на тренировке и отправил мяч в "космос"
11 декабря, 2019, 21:13
На тренировке туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассердился на себя из-за неудачного финта
Об этом сообщает Football Tweet в twitter.
Криштиану Роналду остался недоволен собственным неудачным приемом мяча на тренировке и со злости выбил его далеко за пределы тренировочной площадки. На одном потерянном мяче португалец не остановился и попрощался еще с двумя круглыми.
Cristiano Ronaldo in Juventus training last night. @sntvstory pic.twitter.com/dx1JhtZMEM- Football Tweet (@Football__Tweet) 11 декабря 2019
- 2 декабря в г. сети появилось видео, на котором домашний любимец звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси весело проводит время с женой футболиста.
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