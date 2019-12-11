Роналду рассердился на тренировке и отправил мяч в "космос"

11 декабря, 2019, 21:13

На тренировке туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассердился на себя из-за неудачного финта

Об этом сообщает Football Tweet в twitter.

Криштиану Роналду остался недоволен собственным неудачным приемом мяча на тренировке и со злости выбил его далеко за пределы тренировочной площадки. На одном потерянном мяче португалец не остановился и попрощался еще с двумя круглыми.

Cristiano Ronaldo in Juventus training last night. @sntvstory pic.twitter.com/dx1JhtZMEM - Football Tweet (@Football__Tweet) 11 декабря 2019