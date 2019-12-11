 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду рассердился на тренировке и отправил мяч в "космос"

Роналду рассердился на тренировке и отправил мяч в "космос"


фото: Reuters
На тренировке туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассердился на себя из-за неудачного финта

Об этом сообщает Football Tweet в twitter.

Криштиану Роналду остался недоволен собственным неудачным приемом мяча на тренировке и со злости выбил его далеко за пределы тренировочной площадки. На одном потерянном мяче португалец не остановился и попрощался еще с двумя круглыми.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать