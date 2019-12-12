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Espreso.tvСпортРоналду подрался с фаном, который выбежал на поле для cелфи

Роналду подрался с фаном, который выбежал на поле для cелфи


фото: REUTERS
Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду разгневался на болельщика, выбежавшего после матча Лиги чемпионов на поле для cелфи

Об этом сообщает B / R Football.

В Леверкузене после матча между немецким "Байером" и итальянским "Ювентусом" на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем. Фанат схватил футболиста за шею, после чего Роналду, который обычно соглашается на фото с болельщиками, недовольно размахивал руками и что-то выкрикивал в адрес фана. Мужчину схватили стюарды и вывели с поля.

"Ювентус" победил "Байер" в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов со счетом 2: 0, а Роналду забил один из голов.

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