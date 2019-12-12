Роналду подрался с фаном, который выбежал на поле для cелфи

12 декабря, 2019, 12:49

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду разгневался на болельщика, выбежавшего после матча Лиги чемпионов на поле для cелфи

Об этом сообщает B / R Football.

В Леверкузене после матча между немецким "Байером" и итальянским "Ювентусом" на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем. Фанат схватил футболиста за шею, после чего Роналду, который обычно соглашается на фото с болельщиками, недовольно размахивал руками и что-то выкрикивал в адрес фана. Мужчину схватили стюарды и вывели с поля.

"Ювентус" победил "Байер" в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов со счетом 2: 0, а Роналду забил один из голов.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader pic.twitter.com/oK8fjynEeV - B / R Football (@brfootball) December 11, 2019