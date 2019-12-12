Роналду подрался с фаном, который выбежал на поле для cелфи
12 декабря, 2019, 12:49
Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду разгневался на болельщика, выбежавшего после матча Лиги чемпионов на поле для cелфи
Об этом сообщает B / R Football.
В Леверкузене после матча между немецким "Байером" и итальянским "Ювентусом" на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем. Фанат схватил футболиста за шею, после чего Роналду, который обычно соглашается на фото с болельщиками, недовольно размахивал руками и что-то выкрикивал в адрес фана. Мужчину схватили стюарды и вывели с поля.
"Ювентус" победил "Байер" в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов со счетом 2: 0, а Роналду забил один из голов.
Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader pic.twitter.com/oK8fjynEeV- B / R Football (@brfootball) December 11, 2019
- Напомним, 11 декабря после 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились все участники 1/8 финала .
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
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