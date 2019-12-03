Лунин попал в топ-5 лучших молодых футболистов мира

3 декабря, 2019, 11:55

Украинский голкипер Андрей Лунин занял пятое место в рейтинге лучших футболистов мира в возрасте до 21-го года, по версии France Football

Об этом сообщает France Football y twitter.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за испанский "Вальядолид", вошел в пятерку лучших молодых футболистов 2019 г. по версии France Football.

20-летний голкипер сборной Украины занял пятую строчку в голосовании Kopa Trophy. Победу одержал бывший защитник амстердамского "Аякса", а ныне туринского "Ювентуса" голландец Маттейс где Лигт.

Рейтинг Kopa Trophy:

1 Маттейс где Лигт ( "Ювентус")

2 Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд)

3 Жоау Фелиш ( "Бенфика" / "Атлетико").

4 Винисиус Жуниор ( "Реал")

5 Андрей Лунин ( "Леганес" / "Вальядолид")

6 Маттео Гендузи ( "Арсенал")

6 Кай Хавертц ( "Байер")

8 Мойзе Кин ( "Ювентус")

9 Самуэль Чуквузе ( "Вильярреал")

9 Ли Кан Ин ( "Валенсия")

В этом году Андрей в составе юниорской сборной Украины U-20 победил на чемпионате мира. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за испанский "Леганес".