Лунин попал в топ-5 лучших молодых футболистов мира
Об этом сообщает France Football y twitter.
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за испанский "Вальядолид", вошел в пятерку лучших молодых футболистов 2019 г. по версии France Football.
20-летний голкипер сборной Украины занял пятую строчку в голосовании Kopa Trophy. Победу одержал бывший защитник амстердамского "Аякса", а ныне туринского "Ювентуса" голландец Маттейс где Лигт.
Рейтинг Kopa Trophy:
1 Маттейс где Лигт ( "Ювентус")
2 Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд)
3 Жоау Фелиш ( "Бенфика" / "Атлетико").
4 Винисиус Жуниор ( "Реал")
5 Андрей Лунин ( "Леганес" / "Вальядолид")
6 Маттео Гендузи ( "Арсенал")
6 Кай Хавертц ( "Байер")
8 Мойзе Кин ( "Ювентус")
9 Самуэль Чуквузе ( "Вильярреал")
9 Ли Кан Ин ( "Валенсия")
В этом году Андрей в составе юниорской сборной Украины U-20 победил на чемпионате мира. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за испанский "Леганес".
Here is the 2019 Kopa Trophy Top 3 ⤵️- #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.
1. Matthijs de Ligt
2. @ Sanchooo10
3. @ joaofelix70
#ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/Dqg5CizQ5C
- Напомним, 21 октября Андрей Лунин оказался в списке номинантов на звание лучшего молодого футболиста мира по версии France Football.
- Ранее "Леганес" выплатил "Реала" компенсацию за то, что оказывал мало игрового времени арендованному у мадридцев Андрею Лунину.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-