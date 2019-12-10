"Реал" решил вернуть украинского футболиста Лунина из аренды

10 декабря, 2019, 10:25

Испанский "Реал" хочет вернуть украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в "Вальядолиде" уже в январе 2020 года

Об этом сообщает AS.

Ожидается, что представители "Вальядолида" не будут препятствовать возвращению украинца в "Реал". После этого мадридцы в январе попытаются найти для Лунина другой клуб, в котором он сможет получать игровую практику.

Лунин находится в аренде в "Вальядолиде" с начала нынешнего сезона, но пока украинец еще не дебютировал за команду Серхио Гонсалеса. Основным вратарем команды является Жорди Масип, а тренер заявил, что Лунин будет играть только в Кубке Испании.

"Вальядолид" идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.