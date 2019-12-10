"Реал" решил вернуть украинского футболиста Лунина из аренды
10 декабря, 2019, 10:25
Испанский "Реал" хочет вернуть украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в "Вальядолиде" уже в январе 2020 года
Об этом сообщает AS.
Ожидается, что представители "Вальядолида" не будут препятствовать возвращению украинца в "Реал". После этого мадридцы в январе попытаются найти для Лунина другой клуб, в котором он сможет получать игровую практику.
Лунин находится в аренде в "Вальядолиде" с начала нынешнего сезона, но пока украинец еще не дебютировал за команду Серхио Гонсалеса. Основным вратарем команды является Жорди Масип, а тренер заявил, что Лунин будет играть только в Кубке Испании.
"Вальядолид" идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
- Напомним, 3 декабря Андрей Лунин занял пятое место в рейтинге лучших футболистов мира в возрасте до 21-го года, по версии France Football.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно