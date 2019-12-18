Фьюри решил оставить бокс ради UFC

18 декабря, 2019, 14:15

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри проведет еще два поединка, после чего завершит боксерскую карьеру и перейдет в смешанные единоборства

Об этом сообщает talkSport y twitter.

Аналитик авторитетного издания Sky Sports Спенсер Оливер рассказал, что, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри перейдет в смешанные единоборства и подпишет контракт с UFC.

«Фьюри сказал мне, что у него осталось два боя по контракту, а потом он закончит с боксом.Вин собирается в UFC. Фьюри говорил очень серьезно ", - рассказал Оливер.

22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри должен провести бой-реванш с американцем Деонтеем Уайлдером.

"Tyson told me he's got 2 fights left in his contract, then he done with boxing".



"He said he's going into @UFC ."



"It's a new start, it's a new challenge for him. He was being deadly serious. @SpencerOliver reveals @Tyson_Fury has told him he's joining the UFC. pic.twitter.com/KMW8IE7xR6 - talkSPORT (@talkSPORT) 15 декабря 2019 г.