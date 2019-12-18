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Espreso.tvСпортФьюри решил оставить бокс ради UFC

Фьюри решил оставить бокс ради UFC


фото: Sportbox
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри проведет еще два поединка, после чего завершит боксерскую карьеру и перейдет в смешанные единоборства

Об этом сообщает talkSport y twitter.

Аналитик авторитетного издания Sky Sports Спенсер Оливер рассказал, что, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри перейдет в смешанные единоборства и подпишет контракт с UFC.

«Фьюри сказал мне, что у него осталось два боя по контракту, а потом он закончит с боксом.Вин собирается в UFC. Фьюри говорил очень серьезно ", - рассказал Оливер.

22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри должен провести бой-реванш с американцем Деонтеем Уайлдером.

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