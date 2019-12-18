Фьюри решил оставить бокс ради UFC
Об этом сообщает talkSport y twitter.
Аналитик авторитетного издания Sky Sports Спенсер Оливер рассказал, что, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри перейдет в смешанные единоборства и подпишет контракт с UFC.
«Фьюри сказал мне, что у него осталось два боя по контракту, а потом он закончит с боксом.Вин собирается в UFC. Фьюри говорил очень серьезно ", - рассказал Оливер.
22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри должен провести бой-реванш с американцем Деонтеем Уайлдером.
"Tyson told me he's got 2 fights left in his contract, then he done with boxing".- talkSPORT (@talkSPORT) 15 декабря 2019 г.
"He said he's going into @UFC ."
"It's a new start, it's a new challenge for him. He was being deadly serious. @SpencerOliver reveals @Tyson_Fury has told him he's joining the UFC. pic.twitter.com/KMW8IE7xR6
- Напомним британский боксер Тайсон Фьюри победно провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWЕ против американца Брона Строумена.
- 3 декабря Всемирный боксерский совет санкционировала бой между чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри .
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