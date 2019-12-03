WBC назначил Фьюри следующим соперником Уайлдера
Об этом сообщает официальный сайт WBC.
Этот поединок станет для чемпиона мира обязательной защитой титула. Боксеры должны встретиться 22 февраля 2020 г. в Лас-Вегасе (США).
В то же время назначение обязательным претендентом первого номера рейтинга WBC британца Диллиан Уайта отложено из-за расследования по боксеру Британским антидопинговым агентством (UKAD). Если Уайт будет оправдан, WBC сохранит за британцем статус временного чемпиона и британец станет обязательным претендентом на титул в феврале 2021 года. По правилам организации чемпион должен проводить обязательную защиту не реже одного раза в год.
Первая встреча между Уайлдером и Фьюри состоялась в декабре 2018 г. и завершилась вничью.
- Напомним, 24 ноября американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
- Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой-реванш британского боксера против американца Деонтея Уайлдера состоится 22 февраля 2020 г.
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