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Espreso.tvСпортWBC назначил Фьюри следующим соперником Уайлдера

WBC назначил Фьюри следующим соперником Уайлдера


фото: REUTERS
Всемирный боксерский совет санкционировал бой между чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

Этот поединок станет для чемпиона мира обязательной защитой титула. Боксеры должны встретиться 22 февраля 2020 г. в Лас-Вегасе (США).

В то же время назначение обязательным претендентом первого номера рейтинга WBC британца Диллиан Уайта отложено из-за расследования по боксеру Британским антидопинговым агентством (UKAD). Если Уайт будет оправдан, WBC сохранит за британцем статус временного чемпиона и британец станет обязательным претендентом на титул в феврале 2021 года. По правилам организации чемпион должен проводить обязательную защиту не реже одного раза в год.

Первая встреча между Уайлдером и Фьюри состоялась в декабре 2018 г. и завершилась вничью.

 

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