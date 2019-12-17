В столкновениях под Радой пострадали журналисты hromadske

17 декабря, 2019, 12:32

В стычках между правоохранителями и митингующими журналистку hromadske Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом

hromadske сообщает о нападении на свою журналистку Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина.

"Наши журналисты пострадали во время столкновений "Нацкорпусу" с силовиками возле гостиницы "Киев", - сообщает.

Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала схватки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента.

ФОТО:

⚡️ Наши журналисты пострадали во время столкновений «Нацкорпусу» с силовиками возле гостиницы «Киев» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh - hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019