В столкновениях под Радой пострадали журналисты hromadske
17 декабря, 2019, 12:32
В стычках между правоохранителями и митингующими журналистку hromadske Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом
hromadske сообщает о нападении на свою журналистку Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина.
"Наши журналисты пострадали во время столкновений "Нацкорпусу" с силовиками возле гостиницы "Киев", - сообщает.
Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала схватки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента.
ФОТО:
⚡️ Наши журналисты пострадали во время столкновений «Нацкорпусу» с силовиками возле гостиницы «Киев» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh- hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
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