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Espreso.tvОбществоВ столкновениях под Радой пострадали журналисты hromadske

В столкновениях под Радой пострадали журналисты hromadske

митинг против рынка земли
фото: Еспресо.TV
В стычках между правоохранителями и митингующими журналистку hromadske Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом

hromadske сообщает о нападении на свою журналистку Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина.

"Наши журналисты пострадали во время столкновений "Нацкорпусу" с силовиками возле гостиницы "Киев", - сообщает.

Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала схватки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента.

ФОТО:

  • Напомним, в центре Киева происходит митинг против разрешения на свободную продажу земли
  • Во время митинга начались схватки с полицией, митингующие установили палатки.
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