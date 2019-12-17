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Espreso.tvОбществоВозле Рады собираются митингующие, которые протестуют против продажи земли

Возле Рады собираются митингующие, которые протестуют против продажи земли

В центре Киева собираются митингующие, которые участвуют в акциях против разрешения на свободную продажу земли

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Митингующие собираются возле станции метро "Арсенальная", откуда отправляются к зданию Верховной Рады.

 

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