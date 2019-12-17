Возле Рады собираются митингующие, которые протестуют против продажи земли
17 декабря, 2019, 09:33
В центре Киева собираются митингующие, которые участвуют в акциях против разрешения на свободную продажу земли
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Митингующие собираются возле станции метро "Арсенальная", откуда отправляются к зданию Верховной Рады.
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