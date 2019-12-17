В "Манчестер Сити" может появиться еще один украинский футболист

17 декабря, 2019, 13:40

Скауты английского "Манчестер Сити" просматривали игру защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко

Об этом сообщил пресс-аташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков в facebook.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити". Скауты клуба просматривали 23-летнего защитника сборной Украины.

"Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реален интерес к нему со стороны Гвардиолы? Мне пишут из Манчестера, в газете Trinity, что скауты "Манчестер Сити" его просматривали", - написал Васильков.

В нынешнем сезоне Матвиенко провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 3 млн евро.