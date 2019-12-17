 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ "Манчестер Сити" может появиться еще один украинский футболист

В "Манчестер Сити" может появиться еще один украинский футболист


фото: shakhtar.com
Скауты английского "Манчестер Сити" просматривали игру защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко

Об этом сообщил пресс-аташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков в facebook.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити". Скауты клуба просматривали 23-летнего защитника сборной Украины.

"Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реален интерес к нему со стороны Гвардиолы? Мне пишут из Манчестера, в газете Trinity, что скауты "Манчестер Сити" его просматривали", - написал Васильков.

В нынешнем сезоне Матвиенко провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 3 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать