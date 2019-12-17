В "Манчестер Сити" может появиться еще один украинский футболист
17 декабря, 2019, 13:40
Скауты английского "Манчестер Сити" просматривали игру защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко
Об этом сообщил пресс-аташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков в facebook.
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити". Скауты клуба просматривали 23-летнего защитника сборной Украины.
"Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реален интерес к нему со стороны Гвардиолы? Мне пишут из Манчестера, в газете Trinity, что скауты "Манчестер Сити" его просматривали", - написал Васильков.
В нынешнем сезоне Матвиенко провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 3 млн евро.
- 6 декабря украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что пригласил защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко в английский клуб.
- 5 декабря украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что в будущем может вернуться в "Шахтер" , воспитанником которого он является.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция