Зинченко не исключает возвращения в "Шахтер"
5 декабря, 2019, 10:55
Украинский футболист английского "Манчестер Сити" заявил, что в будущем может вернуться в "Шахтер", воспитанником которого он является
Об этом сообщает "Трибуна".
Зинченко, который является воспитанником академии "Шахтера", заявил, что донецкий клуб для него родной, и в будущем он не исключает возвращения в прежнюю команду.
"Когда я был маленький и играл в академии, всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене". Ты никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни. Я очень уважаю и люблю "Шахтер". Он для меня родной. "Шахтер" воспитал меня , я не исключаю возможности вернуться", - сказал Зинченко.
В 2014 году Зинченко в одностороннем порядке разорвал контракт с "Шахтером" и получил за это от клуба судебный иск.
- Кроме этого, Александр Зинченко рассказал, что в детстве мечтал играть за испанскую "Барселону" .
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