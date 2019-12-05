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Espreso.tvСпортЗинченко не исключает возвращения в "Шахтер"

Зинченко не исключает возвращения в "Шахтер"


фото: shakhtar.com
Украинский футболист английского "Манчестер Сити" заявил, что в будущем может вернуться в "Шахтер", воспитанником которого он является

Об этом сообщает "Трибуна".

Зинченко, который является воспитанником академии "Шахтера", заявил, что донецкий клуб для него родной, и в будущем он не исключает возвращения в прежнюю команду.

"Когда я был маленький и играл в академии, всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене". Ты никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни. Я очень уважаю и люблю "Шахтер". Он для меня родной. "Шахтер" воспитал меня , я не исключаю возможности вернуться", - сказал Зинченко.

В 2014 году Зинченко в одностороннем порядке разорвал контракт с "Шахтером" и получил за это от клуба судебный иск.

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