Зинченко не исключает возвращения в "Шахтер"

5 декабря, 2019, 10:55

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" заявил, что в будущем может вернуться в "Шахтер", воспитанником которого он является

Об этом сообщает "Трибуна".

Зинченко, который является воспитанником академии "Шахтера", заявил, что донецкий клуб для него родной, и в будущем он не исключает возвращения в прежнюю команду.

"Когда я был маленький и играл в академии, всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене". Ты никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни. Я очень уважаю и люблю "Шахтер". Он для меня родной. "Шахтер" воспитал меня , я не исключаю возможности вернуться", - сказал Зинченко.

В 2014 году Зинченко в одностороннем порядке разорвал контракт с "Шахтером" и получил за это от клуба судебный иск.