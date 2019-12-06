Зинченко рассказал, какого футболиста "Манчестер Сити" пригласил бы в сборную Украины
Об этом сообщает "Трибуна".
Александр Зинченко, который защищает цвета английского "Манчестер Сити", рассказал, какого одноклубника пригласил бы помочь сборной Украины в финальной части Евро-2020.
"На Евро в нашу сборную я бы взял Уокера. Во-первых, он - топ-футболист. Во-вторых, он чудак, который поднимает настроение каждый день. От него идет атмосфера и энергия, которая заряжает. Это то, над чем нам нужно работать в сборной. У нас с этим и так все круто, но еще немного не хватает раскованности", - отметил защитник.
Также Зинченко рассказал, кого из сборной Украины он бы позвал в "Манчестер Сити".
"В "Манчестер Сити" я забрал бы Николая Матвиенко. Он футболист топ-уровня, молодой, игрок с невероятным потенциалом. У него же все данные, чтобы играть в Англии", - рассказал Зинченко.
Следующий матч чемпионата Англии "Манчестер Сити" проведет 7 декабря, против "Манчестер Юнайтед".
- 5 декабря украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что в будущем может вернуться в "Шахтер" , воспитанником которого он является.
- Кроме этого, Александр Зинченко рассказал, что в детстве мечтал играть за испанскую "Барселону" .
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