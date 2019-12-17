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Espreso.tvОбщество"Я не причастен к убийству Шеремета и ни в чем не виноват": Антоненко передал записку из СИЗО

"Я не причастен к убийству Шеремета и ни в чем не виноват": Антоненко передал записку из СИЗО


фото: pravda.ua
Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отрицает свою вину в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года

Об этом сообщила организатор Rock Battle UA Полина Иванова на своей странице в Facebook.

"Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку.

Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху ..

Это все ложь! Полная. С первой буквы.

Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди!

С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета, Riffmaster ", - написал Антоненко.

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