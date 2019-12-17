"Я не причастен к убийству Шеремета и ни в чем не виноват": Антоненко передал записку из СИЗО
17 декабря, 2019, 13:21
Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отрицает свою вину в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года
Об этом сообщила организатор Rock Battle UA Полина Иванова на своей странице в Facebook.
"Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку.
Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху ..
Это все ложь! Полная. С первой буквы.
Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди!
С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета, Riffmaster ", - написал Антоненко.
- Напомним, что командование Сил специальных операций просит суд смягчить меру пресечения подозреваемому в убийстве Павла Шеремета Антоненко.
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