Протест против рынка земли: около 200 аграриев перекрыли дорогу на Харьковщине

17 декабря, 2019, 12:38

Около 200 аграриев перекрывают автодорогу Киев-Харьков-Довжанский вблизи поселка Новый Коротич в рамках акции протеста против отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения

Об этом сообщает hromadske.

"Акция проходит почти в каждой области Украины. Мы, фермеры, просто можем остаться без земли. В моем хозяйстве работает вся семья. 30 лет я фермерую. Мои дети и внуки останутся без работы. Это предупредительная акция. Если в Верховной Раде примут этот законопроект, то это может перерасти в более активные действия ", - сказал организатор акции, фермер Александр Строгий.

Сообщается, что акция началась в 10.20 и должна завершиться в 12:00.

Из-за перекрытия дороги митингующими образовались заторы. Пытаясь объехать людей, столкнулись грузовик и бензовоз. Никто не пострадал.

За безопасностью дорожного движения там следят полицейские. Люди держат в руках плакаты с надписями "Нет продаже земли иностранцам", "Земли - общинам, селу - развитие".

В рамках всеукраинской акции протеста, около 200 аграриев перекрывают автодорогу Киев-Харьков-Довжанский вблизи поселка Новый Коротич. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения https://t.co/hiTM8wgqxT - hromadske (@HromadskeUA) 17 декабря 2019 г.