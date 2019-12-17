Пострадавших под Радой полицейских госпитализировали, - Нацполиция
Об этом сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.
"Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими толкотню, которая переросла в схватку.
По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских ", - отмечают в пресс-службе.
Правоохранителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка.
"Полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - говорится в обращении Нацполиции.
- Напомним, 17 декабря на митинге под Радой произошла стычка
- Сообщалось о пострадавших журналистах
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