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Espreso.tvОбществоПострадавших под Радой полицейских госпитализировали, - Нацполиция

Пострадавших под Радой полицейских госпитализировали, - Нацполиция


фото: reuters
Двум пострадавшим на митинге против введения рынка земли под Верховной Радой 17 декабря полицейским оказывают медицинскую помощь в больнице, сообщается об одном задержанном протестующем

Об этом сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.

"Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими толкотню, которая переросла в схватку.
По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских ", - отмечают в пресс-службе.

Правоохранителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка.

олиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - говорится в обращении Нацполиции.

  • Напомним, 17 декабря на митинге под Радой произошла стычка
  • Сообщалось о пострадавших журналистах

 

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