Пострадавших под Радой полицейских госпитализировали, - Нацполиция

17 декабря, 2019, 13:34

Двум пострадавшим на митинге против введения рынка земли под Верховной Радой 17 декабря полицейским оказывают медицинскую помощь в больнице, сообщается об одном задержанном протестующем

Об этом сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.

"Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими толкотню, которая переросла в схватку.

По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских ", - отмечают в пресс-службе.

Правоохранителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка.

"Полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - говорится в обращении Нацполиции.