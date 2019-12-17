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Espreso.tvСпортОн может завершить карьеру в "Ювентусе", - агент о Роналду

Он может завершить карьеру в "Ювентусе", - агент о Роналду


фото: Reuters
Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что его клиент может завершить карьеру в туринском "Ювентусе", за который он выступает сейчас

Об этом сообщает Calciomercato.

Футбольный агент Жорже Мендеш, клиентом которого является португальский нападающий Криштиану Роналду спрогнозировал завершение карьеры своего звездного партнера.

"Завершить карьеру в "Ювентусе"? Да, Роналду может сделать это. Он подписал контракт. Криштиану счастлив в клубе и работает здесь с прекрасным тренером Маурицио Сарре", - рассказал агент.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 19 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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