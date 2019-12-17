Он может завершить карьеру в "Ювентусе", - агент о Роналду
17 декабря, 2019, 19:07
Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что его клиент может завершить карьеру в туринском "Ювентусе", за который он выступает сейчас
Об этом сообщает Calciomercato.
Футбольный агент Жорже Мендеш, клиентом которого является португальский нападающий Криштиану Роналду спрогнозировал завершение карьеры своего звездного партнера.
"Завершить карьеру в "Ювентусе"? Да, Роналду может сделать это. Он подписал контракт. Криштиану счастлив в клубе и работает здесь с прекрасным тренером Маурицио Сарре", - рассказал агент.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 19 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
- 11 декабря португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду разгневался на болельщика, выбежавшего после матча Лиги чемпионов на поле для селфи.
- 10 декабря, на тренировке туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассердился на себя из-за неудачного финта.
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