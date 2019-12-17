Клуб Роналдо согласился отпустить Лунина в "Реал"
17 декабря, 2019, 17:15
Директор испанского "Вальядолида", владельцем которого является бразилец Роналдо заявил, что клуб согласен вернуть украинского вратаря Андрея Лунина мадридскому "Реалу"
Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на Cadena SER.
Вратарь испанского "Вальядолида" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу" по-прежнему не получает шансов проявить себя в матчах чемпионата Испании. Украинец до сих пор не дебютировал в своей нынешней команде.
"На сегодня к нам никто не обращался. Лунин прежнему является нашим игроком. Но" Реал "для нас дружный клуб. Если они захотят вернуть его, то не будет никаких проблем", - сказал директор "Вальядолида" Мигель Анхель Гомес.
Андрей Лунин может дебютировать за "Вальядолид" в матче против "Толосы", в рамках 1/64 финала Кубка Испании по футболу.
- 10 декабря стало известно, что испанский "Реал" хочет вернуть украинского голкипера Андрея Лунина по аренде в "Вальядолиде" уже в январе 2020 года.
- Напомним, 3 декабря Андрей Лунин занял пятое место в рейтинге лучших футболистов мира в возрасте до 21-го года, по версии France Football.
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