Джонсон планирует изменить законопроект о Brexit, - СМИ

17 декабря, 2019, 12:37

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планирует на законодательном уровне исключить возможность продолжения переходного периода после Brexit

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

Как отмечается, команда Джонсона работает над внесением изменений в законопроект о выходе Британии из ЕС, чтобы переходный период, также известный как период имплементации, закончился 31 декабря 2020 и не продолжался независимо от итогов торговых переговоров с ЕС.

"В нашем (предвыборном - ред.) манифесте было понятно, что мы не будем продлевать срок имплементации, и новый законопроект о выходе юридически запрещает правительству соглашаться на любое продолжение (переходного периода - ред.)", - заявил источник.

Соответствующие изменения были внесены в законопроект о Brexit, который будет рассмотрен новым составом Палаты общин. Предполагается, что рассмотрение должно состояться в пятницу, 20 декабря.

12 декабря в Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых Консервативная партия одержала убедительную победу.

По результатам официального подсчета в 605 из 650 округов консерваторы получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство.

Это позволит премьер-министру Борису Джонсону выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза, если ранее парламент отказывался поддержать соглашение по Brexit.

Джонсон заверил, что выход Британии из ЕС состоится до конца января 2020 года.