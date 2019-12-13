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Espreso.tvМирДжонсон: Brexit состоится 31 января без никаких "если"

Джонсон: Brexit состоится 31 января без никаких "если"


фото: reuters
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что после победы на выборах сможет осуществить Brexit без никаких "если", "но" и референдума

Об этом сообщает Sky News.

"Я положу конец всей этой чуши, мы сделаем Brexit срок до 31 января. Никаких если, никаких но, никаких возможно", - сказал Джонсон.

Глава британского правительства отметил, что "политики потеряли последние три с половиной года на споры по Brexit, но эти выборы показали, что реализовать Brexit сейчас является неоспоримым, непреодолимым решением британского народа".

Выборы в Британии, произошедшие в четверг, завершились победой консерваторов, крупнейшей со времен Тэтчер.

Большинство в парламенте должно позволить Джонсону наконец утвердить текст соглашения о выходе из ЕС. Это позволит завершить выход Британии из ЕС до 31 января 2020 года.

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