Зеркаль прокомментировала дела против Порошенко

16 декабря, 2019, 21:21

Бывший заместитель министра МИД Лана Зеркаль поделилась своим мнением относительно открытых производств против пятого президента Украины Петра Порошенко

Об этом она рассказала в программе "Рандеву" на "5 канале".

"Мне трудно представить как будет развиваться это дело. По крайней мере мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности", - ответила дипломат.

Зеркаль призывает всех политиков и дипломатов обратиться к диалогу.

"Мне вообще эта традиция преследования предшественников, она мне не нравится. Нам наконец надо перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы этого не сделаем, мы будем оставаться в этой так называемой "soviet legacy" (с англ. советское наследие) ", - убеждена бывшая заместитель министра МИД.