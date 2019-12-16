Зеркаль прокомментировала дела против Порошенко
16 декабря, 2019, 21:21
Бывший заместитель министра МИД Лана Зеркаль поделилась своим мнением относительно открытых производств против пятого президента Украины Петра Порошенко
Об этом она рассказала в программе "Рандеву" на "5 канале".
"Мне трудно представить как будет развиваться это дело. По крайней мере мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности", - ответила дипломат.
Зеркаль призывает всех политиков и дипломатов обратиться к диалогу.
"Мне вообще эта традиция преследования предшественников, она мне не нравится. Нам наконец надо перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы этого не сделаем, мы будем оставаться в этой так называемой "soviet legacy" (с англ. советское наследие) ", - убеждена бывшая заместитель министра МИД.
- Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко - по факту возможной государственной измены при подписании Минских соглашений.
- Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение относительно Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)
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