ГБР подтвердило производство против Порошенко по факту возможной госизмены при подписании Минска-2
10 декабря, 2019, 18:56
Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко - по факту возможной государственной измены при подписании Минских соглашений
Информацию об этом Радио Свобода подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Ранее об открытии такого производства по своему заявлению сообщил бывший чиновник времен экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов на своем Telegam-канале и прикрепил скан копию уведомления о начале досудебного расследования.
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