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Espreso.tvОбществоГБР отправило в ГПУ подозрение Порошенко. Просит снять неприкосновенность

ГБР отправило в ГПУ подозрение Порошенко. Просит снять неприкосновенность


фото: golos.ua
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.

Отметим, что в ч. 3 ст. 109 УК речь идет о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Такие действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В ч. 2 ст. 364 УК речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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