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Espreso.tvОбществоРада не успеет принять закон о рынке земли до конца года, - Арахамия

Рада не успеет принять закон о рынке земли до конца года, - Арахамия


фото: rbc.ua
Верховная Рада не успеет принять земельную реформу до конца этого года

Об этом в кулуарах парламента сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает LB.ua.

"Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах. Там правки каждый день добавляются и вчера даже компьютеры зависали, когда пытались оформить это в сравнительную таблицу. Поэтому то, что мы хотим и что мы можем, оно отличается ", - сказал депутат.

"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", - добавил Арахамия.

 
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