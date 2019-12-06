Рада не успеет принять закон о рынке земли до конца года, - Арахамия
6 декабря, 2019, 13:45
Верховная Рада не успеет принять земельную реформу до конца этого года
Об этом в кулуарах парламента сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает LB.ua.
"Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах. Там правки каждый день добавляются и вчера даже компьютеры зависали, когда пытались оформить это в сравнительную таблицу. Поэтому то, что мы хотим и что мы можем, оно отличается ", - сказал депутат.
"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", - добавил Арахамия.
- Напомним, что в этом месяце у Верховной Рады осталось всего пять пленарных дней - 12 декабря и 17-20 декабря.
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
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