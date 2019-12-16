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Espreso.tvОбществоВ Кремле отреагировали на законопроект Зеленского о децентрализации

В Кремле отреагировали на законопроект Зеленского о децентрализации


фото: reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект изменений в Конституцию Украины в России проанализируют "на предмет соответствия Минским соглашениям"

Об этом сообщает ТАСС.

"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и" формуле Штайнмайера ".

Песков также прокомментировал отсутствие упоминаний об особом статусе Донбасса.

"Здесь нет ничего, что может дискутироваться - есть минские договоренности. Стороны подтвердили свою приверженность Минским договоренностями. В свою очередь, в минском комплексе мероприятий вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком ", - заявил представитель Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. В законе нет упоминания об ОРДЛО.

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