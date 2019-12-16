Украина не будет требовать от новых граждан выходить из предыдущего гражданства, - ГМС

16 декабря, 2019, 16:08

Украина готовится принять закон о двойном гражданстве

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Первый шаг уже сделан - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду", - сказал он.

По его словам, конституционная норма о едином гражданстве сохранится, и Украина будет относиться к таким людям исключительно как к украинским гражданам.

"Несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - отметил Соколюк.