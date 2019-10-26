Кулеба настаивает на введении в Украине двойного гражданства

26 октября, 2019, 15:55

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что в Украине нужно ввести двойное гражданство

Об этом сообщает DT.ua.

По словам Кулебы, предоставление украинцам права двойного гражданства позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь родине своих предков.

"И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовы работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - сказал Кулеба.

По его мнению, либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны.

По убеждению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые большинство получали только ради того, чтобы перемещаться в Евросоюзе.

В то же время, вице-премьер категорически отверг возможность признания Украиной российского гражданства как второго.

"Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться в страну-агрессора", - подчеркнул Кулеба.