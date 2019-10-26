Кулеба настаивает на введении в Украине двойного гражданства
Об этом сообщает DT.ua.
По словам Кулебы, предоставление украинцам права двойного гражданства позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь родине своих предков.
"И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовы работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - сказал Кулеба.
По его мнению, либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны.
По убеждению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые большинство получали только ради того, чтобы перемещаться в Евросоюзе.
В то же время, вице-премьер категорически отверг возможность признания Украиной российского гражданства как второго.
"Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться в страну-агрессора", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, 20 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства .
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине