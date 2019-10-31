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Espreso.tvОбществоПристайко рассказал о нескольких концепциях относительно двойного гражданства

Пристайко рассказал о нескольких концепциях относительно двойного гражданства

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о возможном введении в Украине двойного гражданства

Об этом Пристайко рассказал в интервью ТСН .

"Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе. Возможно более широкое привлечение украицев за рубежом. Например, документ зарубежного украинца будет приниматься во внимание ", - сказал Пристайко.

По его словам, в этот процесс вовлечены многие украинские органы власти: миграционная служба, СБУ, пограничники, МИД.

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