Пристайко рассказал о нескольких концепциях относительно двойного гражданства
31 октября, 2019, 22:32
Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о возможном введении в Украине двойного гражданства
Об этом Пристайко рассказал в интервью ТСН .
"Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе. Возможно более широкое привлечение украицев за рубежом. Например, документ зарубежного украинца будет приниматься во внимание ", - сказал Пристайко.
По его словам, в этот процесс вовлечены многие украинские органы власти: миграционная служба, СБУ, пограничники, МИД.
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