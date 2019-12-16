Реформы в Укрзализныце: Кравцов назвал наибольшие достижения в должности
Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес.
"Фундаментальное - финансовая стабилизация. Я принял компанию в состоянии технического дефолта. Сегодня УЗ имеет кредитный рейтинг на уровне государства", - утверждает глава УЗ.
"Второе - дерегуляция вагонной составляющей в грузовом сегменте, что приняло большой коррупционный пласт в части использования вагонного парка УЗ", - заявил Кравцов.
Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, заявил, что коррупция УЗ с подачей вагонов невозможна без высшего руководства.
Кравцов в интервью ответил, что возможна и следует исключать из процесса человеческий фактор.
"Мы не завершили процесс централизации и не управляем полностью подачей вагонов к каждой последней станции. Потому что есть очень серьезный каскад делегирования на уровне дорог, дирекций, в рамках дорог и на уровень даже станций, где факты коррупции присутствуют. И до момента полной автоматизации эти факты трудно искоренить. Надо исключать человеческий фактор - это как раз такая реформа, которую планируем реализовывать ", - сказал Кравцов.
"Капитальные инвестиции и инвестирования в основные средства УЗ. Мы запустили обширные программы, например, закупки тепловозов General Electric.За 2,5 года построено более 6000 вагонов, а через капремонты пропущено 15000 - это больше половины операционного парка полувагонов УЗ. Надеюсь, что в ближайшее время объявим конкурс по закупке электровозов ", - добавил руководитель Укрзализныци.
- Напомним, недавно руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился в наблюдательный совет предприятия с просьбой рассмотреть вопрос его увольнения.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает на смену руководства "Укрзализныци" до конца 2019 года.
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