Руководитель Укрзализныци Кравцов созывает наблюдательный совет, чтобы рассмотреть его увольнение, - Криклий

3 декабря, 2019, 19:52

Руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился в наблюдательный совет предприятия с просьбой рассмотреть вопрос его увольнения

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов проинформировал меня, что попросил наблюдательный совет УЗ собраться на следующей неделе для рассмотрения результатов деятельности правления УЗ и рассмотрения вопроса его увольнения", - написал Криклий.

Напомним, ранее Криклий сообщил, что министерство инфраструктуры в ближайшее время рассмотрит увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова.