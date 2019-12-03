Руководитель Укрзализныци Кравцов созывает наблюдательный совет, чтобы рассмотреть его увольнение, - Криклий
3 декабря, 2019, 19:52
Руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился в наблюдательный совет предприятия с просьбой рассмотреть вопрос его увольнения
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов проинформировал меня, что попросил наблюдательный совет УЗ собраться на следующей неделе для рассмотрения результатов деятельности правления УЗ и рассмотрения вопроса его увольнения", - написал Криклий.
Напомним, ранее Криклий сообщил, что министерство инфраструктуры в ближайшее время рассмотрит увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова.
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