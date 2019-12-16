Протесты во Франции: власть отменила пенсионную реформу
16 декабря, 2019, 14:18
Власти Франции отменила пенсионную реформу, по которой в стране начались массовые забастовки
Об этом сообщает Le Monde .
Как отмечается, верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делева подал в отставку.
Напомним, что с прошлой недели в Франции продолжаются акции протеста , повлекшие трансортний коллапс. Пробки достигают 600 километров.
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