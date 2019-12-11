Протесты во Франции снова вызвали транспортный коллапс
Как сообщает Интерфакс-Украина, в связи с проблемами с общественным транспортом на автомобильных дорогах, в частности в Париже, образовались многокилометровые пробки.
Во французской столице все еще не работает несколько станций метро.
Количество автобусов и трамваев на маршрутах сократилось примерно вдвое.
Ожидается, что позже премьер Франции Эдуар Филипп представит проект правительства относительно пенсионной реформы, которая стала причиной забастовок.
Забастовка началась в конце прошлой недели. В первые ее дни было нарушено авиасообщение, а также работа пригородных железнодорожных линий Парижа и региональных поездов Франции.
Демонстрации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, отменить специальные категории для представителей ряда профессий, которые позволяют им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты за тяжелые условия труда.
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