Протесты во Франции снова вызвали транспортный коллапс

11 декабря, 2019, 18:28

Во Франции движение общественного транспорта заблокировано из-за массовых акций протеста, которые продолжаются с прошлой недели

Как сообщает Интерфакс-Украина, в связи с проблемами с общественным транспортом на автомобильных дорогах, в частности в Париже, образовались многокилометровые пробки.

Во французской столице все еще не работает несколько станций метро.

Количество автобусов и трамваев на маршрутах сократилось примерно вдвое.

Ожидается, что позже премьер Франции Эдуар Филипп представит проект правительства относительно пенсионной реформы, которая стала причиной забастовок.

Забастовка началась в конце прошлой недели. В первые ее дни было нарушено авиасообщение, а также работа пригородных железнодорожных линий Парижа и региональных поездов Франции.

Демонстрации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, отменить специальные категории для представителей ряда профессий, которые позволяют им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты за тяжелые условия труда.