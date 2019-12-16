Из-за забастовок во Франции образовались 600-километровые пробки, нарушено движение на железных дорогах
16 декабря, 2019, 13:58
В Париже 12-й день продолжаются забастовки против пенсионной реформы, из-за которых образовались пробки общей протяженностью более 600 километров, также нарушено движение на железных дорогах
Об этом сообщает Channel news asia.
Пробки образовались на дорогах центрального парижского региона Иль-де-Франс. Также в Париже закрыто восемь линий метро. На входах и в переходах метро скапливаются толпы людей.
Напомним, что с прошлой недели в Франции продолжаются акции протеста.
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