Из-за забастовок во Франции образовались 600-километровые пробки, нарушено движение на железных дорогах

16 декабря, 2019, 13:58

В Париже 12-й день продолжаются забастовки против пенсионной реформы, из-за которых образовались пробки общей протяженностью более 600 километров, также нарушено движение на железных дорогах

Об этом сообщает Channel news asia.

Пробки образовались на дорогах центрального парижского региона Иль-де-Франс. Также в Париже закрыто восемь линий метро. На входах и в переходах метро скапливаются толпы людей.

Напомним, что с прошлой недели в Франции продолжаются акции протеста.