Правительство Великобритании планирует внести соглашение о Brexit к Рождеству

16 декабря, 2019, 10:49

Правительство Великобритании планирует представить законопроект о выходе из состава Евросоюза на рассмотрение парламента до Рождества 25 декабря

Об этом заявил член Палаты общин от Консервативной партии Риши Сунак, сообщает DW.

"По итогам выборов мы получили основной мандат, который заключается в том, что мы должны завершить работу над Bexit <..> Мы покинем Евросоюз через несколько недель, до конца января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе в парламент до Рождества ", - сказал он.

По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.

12 декабря в Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых Консервативная партия одержала убедительную победу.

По результатам официального подсчета в 605 из 650 округов консерваторы получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство.

Это позволит премьер-министру Борису Джонсону выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза, если ранее парламент отказывался поддержать соглашение по Brexit.

Джонсон заверил, что выход Британии из ЕС состоится до конца января 2020 года.