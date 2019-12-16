Правительство Великобритании планирует внести соглашение о Brexit к Рождеству
Об этом заявил член Палаты общин от Консервативной партии Риши Сунак, сообщает DW.
"По итогам выборов мы получили основной мандат, который заключается в том, что мы должны завершить работу над Bexit <..> Мы покинем Евросоюз через несколько недель, до конца января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе в парламент до Рождества ", - сказал он.
По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.
12 декабря в Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых Консервативная партия одержала убедительную победу.
По результатам официального подсчета в 605 из 650 округов консерваторы получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство.
Это позволит премьер-министру Борису Джонсону выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза, если ранее парламент отказывался поддержать соглашение по Brexit.
Джонсон заверил, что выход Британии из ЕС состоится до конца января 2020 года.
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