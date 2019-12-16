Обыски в квартире Мухарского не из убийство Шеремета, а через сбыт наркотиков, - полиция
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет», - сообщают правоохранители.
В Нацполиции утверждают, что, на основании постановления следственного судьи, следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных месседжер, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем «закладок». При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.
Правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антон Мухарский).
- Напомним, ночью в 5:30 13 декабря в квартиру на Подоле, которую сдавал Антон Мухарский, пришли с обысками . Мухарский утверждает, Нацполиция на предоставила никаких разрешительных документов. Обыск сначала связали с расследованием убийства Шеремета.
- Позже Мухарский подготовил и обнародовал открытое письмо в адрес президента Владимира Зеленского.
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