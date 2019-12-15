Мухарский - Зеленскому: "Пропагандируя мир с Россией, ты объявил войну гражданам собственной страны!"

15 декабря, 2019, 11:54

Украинский актер, певец и писатель Антон Мухарский, в частном доме которого был проведен 5-часовой обыск по делу о покушении на Павла Шеремета, подготовил и обнародовал открытое письмо в адрес президента Владимира Зеленского

Текст обращения появился на портале Главком , передает Еспресо.TV.

При этом автор обращается к главе государства не на "Вы", а на "Ты".

"Как человек, причастный к телевизионной профессии, я, возможно, не хуже тебя знаю, что наличие сильной сценарной группы является главным залогом успеха любого проекта, даже если он и называется "Дело Павла Шеремета" и в котором я лично вижу все элементы публичного шоу с целью дискредитировать все волонтерское, добровольческое движение. Цинично уничтожить репутации и судьбы тех, кто в самые трудные для страны времена вынес на своих плечах бремя российско-украинской войны", - пишет Мухарский.

"Публичный резонанс творит чудеса! "Не важно, кто ты есть. Важно то, что о тебе скажут в телевизоре". Эта нехитрая формула нынешних информационных войн как никогда действенна. Назвавшись в сериале "Слуга народа" президентом Украины, ты им стал! Обвинив на весь мир воинов АТО, волонтеров, медиков "убийцами Павла Шеремета", ты сделал их такими в воображении собственного электората, который выбирает себе президентом героя комедийного сериала, которым ты по сути есть - актером, который говорит чужие слова ненастоящим голосом", - продолжает певец.

Вместе с тем, как считает Мухарский, под информацией, касающейся "дела Шеремета", "можно легко похоронить дело об убийстве на языковой почве Артема Мирошниченко, принятие закона "О продаже земли" или назначить "виновниками по делу об убийстве Кати Гандзюк" меня или моих друзей, лично знакомых с Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко или Яной Дугарь".

"Пропагандируя мир с Россией, ты объявил войну гражданам собственной страны! Теперь, очевидно, мы для тебя - преступники! Ведь все украинские воины, волонтеры, медики знакомы друг с другом", - обращается к Зеленскому автор письма.