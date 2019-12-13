Антон Мухарский рассказал подробности обыска в его квартире

13 декабря, 2019, 14:35

Шоумен Антон Мухарский заявил, что во время обыска в его квартире силовики не предъявили никаких разрешительных документов

Соответствующее видеообращение Мухарский обнародовал в Facebook:

"Сегодня ночью в 5:30 утра в мою квартиру на Подоле, которую я сдаю в аренду, ворвались люди в масках, бронежилетах и, взломав дверь, не предъявив никаких документов - решения суда или постановления прокуратуры, - положили на пол лицом вниз 4 человек, изъяв у них мобильные и всю компьютерную технику. Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого вопиющего случая", - написал Мухарский.

Обыск у себя Мухарский связал с задержаниями и обысками у участников волонтерского движения в Украине и сопротивлением российской агрессии.

"Когда в стране начинается настоящий беспредел, когда в любую квартиру и даже к вам - тем, кто смотрит это видео, могут ворваться люди, представители так называемых силовых структур, это все очень совпадает со вчерашней пресс-конференцией министра Авакова, президента и генерального прокурора Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, причастным к волонтерскому движению, движению воинов и добровольцев АТО. Я тоже в определенной степени приобщен к этому движению и даже награжден государственными наградами и также принимал некоторое участие в событиях на Востоке в качестве художника, волонтера и человека, который всячески поддерживает сопротивление, и даже в том числе, вооруженное сопротивление против российской агрессии, которая продолжается до сих пор в Украине. Поэтому буду вас держать в курсе на этой странице. Вместе прорвемся, спасибо жителям Кривбасса, ну, а дальше вы уже знаете", - добавил Мухарский.