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Espreso.tvОбществоАнтон Мухарский рассказал подробности обыска в его квартире

Антон Мухарский рассказал подробности обыска в его квартире

Антин Мухарский
Антин Мухарский
фото: Кореспондент
Шоумен Антон Мухарский заявил, что во время обыска в его квартире силовики не предъявили никаких разрешительных документов

Соответствующее видеообращение Мухарский обнародовал в Facebook:

"Сегодня ночью в 5:30 утра в мою квартиру на Подоле, которую я сдаю в аренду, ворвались люди в масках, бронежилетах и, взломав дверь, не предъявив никаких документов - решения суда или постановления прокуратуры, - положили на пол лицом вниз 4 человек, изъяв у них мобильные и всю компьютерную технику. Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого вопиющего случая", - написал Мухарский.

Обыск у себя Мухарский связал с задержаниями и обысками у участников волонтерского движения в Украине и сопротивлением российской агрессии.

"Когда в стране начинается настоящий беспредел, когда в любую квартиру и даже к вам - тем, кто смотрит это видео, могут ворваться люди, представители так называемых силовых структур, это все очень совпадает со вчерашней пресс-конференцией министра Авакова, президента и генерального прокурора Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, причастным к волонтерскому движению, движению воинов и добровольцев АТО. Я тоже в определенной степени приобщен к этому движению и даже награжден государственными наградами и также принимал некоторое участие в событиях на Востоке в качестве художника, волонтера и человека, который всячески поддерживает сопротивление, и даже в том числе, вооруженное сопротивление против российской агрессии, которая продолжается до сих пор в Украине. Поэтому буду вас держать в курсе на этой странице. Вместе прорвемся, спасибо жителям Кривбасса, ну, а дальше вы уже знаете", - добавил Мухарский.

  • Напомним, утром 13 декабря в квартиру Мухарского пришли с обыском.
  • Ранее полиция пришла с обысками к экс-нардепам-"свободовцам" по заявлению избитого в Раде нардепа "слуги" Андрея Богданца.
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