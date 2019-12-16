Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
16 декабря, 2019, 13:22
По результатам жеребьевки Лиги чемпионов, в 1/8 финала мадридский "Реал" встретится с английским "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
16 декабря
Ньон, Швейцария
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - ПСЖ (Франция)
"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)
"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия)
"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия)
"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)
"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания)
Поединки 1/8 финала пройдут 18/19, 25/26 февраля и в 10/11, 17/18 марта.
Round of 16 draw- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 декабря 2019
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- Напомним, 11 декабря после 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились все участники 1/8 финала .
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
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