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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала


фото: uefa.com
По результатам жеребьевки Лиги чемпионов, в 1/8 финала мадридский "Реал" встретится с английским "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

16 декабря

Ньон, Швейцария

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - ПСЖ (Франция)

"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)

"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия)

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания)

Поединки 1/8 финала пройдут 18/19, 25/26 февраля и в 10/11, 17/18 марта.

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