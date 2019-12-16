Если "Манчестер Сити" это рождественский ужин, то Де Брюйне соус, - Фоден об одноклубнике

16 декабря, 2019, 11:10

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фил Фоден не скрывает эмоций от игры бельгийского партнера по команде Кевина Де Брюйне

Об этом футболист сообщил в twitter.

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фил Фоден высказался об игре партнера по команде Кевина Кевин Де Брюйне в матче 17-го тура АПЛ против лондонского "Арсенала" (3: 0). Напомним, бельгийский футболист оформил дубль в этой встрече, а также сделал результативную передачу.

"Если бы" Манчестер Сити "был рождественским ужином, то Кевин Де Брюйне был бы соусом к нему. Каждый день недели - все плавно, как вы любите", - высказался полузащитник.

В матче против "Арсенала" бельгиец оформил дубль, а также отдал результативную передачу.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити", набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе "Арсенала" 22 зачетные пункты и девятое место.