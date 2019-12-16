Если "Манчестер Сити" это рождественский ужин, то Де Брюйне соус, - Фоден об одноклубнике
Об этом футболист сообщил в twitter.
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фил Фоден высказался об игре партнера по команде Кевина Кевин Де Брюйне в матче 17-го тура АПЛ против лондонского "Арсенала" (3: 0). Напомним, бельгийский футболист оформил дубль в этой встрече, а также сделал результативную передачу.
"Если бы" Манчестер Сити "был рождественским ужином, то Кевин Де Брюйне был бы соусом к нему. Каждый день недели - все плавно, как вы любите", - высказался полузащитник.
В матче против "Арсенала" бельгиец оформил дубль, а также отдал результативную передачу.
В нынешнем сезоне "Манчестер Сити", набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе "Арсенала" 22 зачетные пункты и девятое место.
If our team was a Christmas dinner @DeBruyneKev would be the gravy. Every day of the week. Smooth as you like. pic.twitter.com/NbLu7BZ8A2- Phil Foden (@PhilFoden) 15 декабря 2019
- Сегодня, 16 декабря, "Манчестер Сити" узнает соперника, с которым встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 15 декабря украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в победном матче чемпионата Англии против "Арсенала".
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