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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевки 1/8 финала

Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевки 1/8 финала


фото: Reuters
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

16 декабря

Ньон, Швейцария

Сеяные: ПСЖ (Франция), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Барселона" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия) , "Валенсия" (Испания).

Несеянные "Реал" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Наполи" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лион" ( Франция), "Челси" (Англия).

Начало в 13:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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