Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевки 1/8 финала
16 декабря, 2019, 10:25
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
16 декабря
Ньон, Швейцария
Сеяные: ПСЖ (Франция), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Барселона" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия) , "Валенсия" (Испания).
Несеянные "Реал" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Наполи" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лион" ( Франция), "Челси" (Англия).
Начало в 13:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 11 декабря после 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились все участники 1/8 финала .
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
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