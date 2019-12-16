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Espreso.tvОбществоДекоммунизация, Голодомор, борьба с роспропагандой: новый глава УИНП назвал основные направления работы

Декоммунизация, Голодомор, борьба с роспропагандой: новый глава УИНП назвал основные направления работы


фото: prm.ua
Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал приоритетные задачи на время своей работы

Об этом он заявил в интервью Прямому.

Дробович определил три ключевые задачи.

"Завершение декоммунизации - это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире - это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии российской информационной агрессии - это третье", - сказал Дробович.

Председатель УИНП заявил, что это была бы большая победа, если бы Израиль признал Голодомор геноцидом украинского народа.

В контексте противодействия российской пропаганды Дробович заявил, что верит, что у многих людей, живущих на оккупированных территориях, есть понимание правды.

"Когда мы получим назад наши территории, наших людей, первое, что нужно сделать - это провести этот общественный диалог и, соответственно, действовать очень деликатно. Предлагать свое видение, предлагать истории успеха Украины, не ставить крест, сразу давать категоричные ярлыки. Надо вступать в беседу и рассказывать: "Нам интересно, мы ценим это, потому что. А почему вы цените это? Расскажите нам". И так должно происходить это привлечение интереса. Но главным условием успеха этой кампании является успех суверенной Украины", - сказал он.

 
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