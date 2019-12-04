В национальной памяти может не остаться места для Украины, - Вятрович о новом директоре УИНП

4 декабря, 2019, 13:55

Антона Дробович назначили главой Украинского института национальной памяти

Об этом бывший руководитель Института национальной памяти Володbмир Вятрович написал в Facebook.

"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - прокомментировал это назначения Вятрович.

Дробович - культуролог по специальности. Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".