В национальной памяти может не остаться места для Украины, - Вятрович о новом директоре УИНП
Об этом бывший руководитель Института национальной памяти Володbмир Вятрович написал в Facebook.
"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - прокомментировал это назначения Вятрович.
Дробович - культуролог по специальности. Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
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