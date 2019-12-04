 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ национальной памяти может не остаться места для Украины, - Вятрович о новом директоре УИНП

В национальной памяти может не остаться места для Украины, - Вятрович о новом директоре УИНП


фото: 24tv
Антона Дробович назначили главой Украинского института национальной памяти

Об этом бывший руководитель Института национальной памяти Володbмир Вятрович написал в Facebook.

"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - прокомментировал это назначения Вятрович.

Дробович - культуролог по специальности. Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать