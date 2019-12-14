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Espreso.tvОбществоНовый глава Украинского института национальной памяти хочет пропагандировать героев, вокруг которых не идут раздоры

Новый глава Украинского института национальной памяти хочет пропагандировать героев, вокруг которых не идут раздоры


фото: radiosvoboda.org
Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что необходимо пропагандировать героев, которые объединяют украинцев

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан, Малевич, Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди, вокруг которых не идут раздоры", - сказал Дробович.

На вопрос, будет ли институт заниматься и говорить о таких украинских исторических фигурах, как Степан Бандера и Роман Шухевич, Дробович ответил, что нужно разобраться, почему эти люди важны для одной части общества и почему они токсичны для другой.

"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот. Никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные исторические факты. Например, как по персоналии Андрея Мельника ", - сказал Дробович.

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