Новый глава Украинского института национальной памяти хочет пропагандировать героев, вокруг которых не идут раздоры
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан, Малевич, Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди, вокруг которых не идут раздоры", - сказал Дробович.
На вопрос, будет ли институт заниматься и говорить о таких украинских исторических фигурах, как Степан Бандера и Роман Шухевич, Дробович ответил, что нужно разобраться, почему эти люди важны для одной части общества и почему они токсичны для другой.
"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот. Никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные исторические факты. Например, как по персоналии Андрея Мельника ", - сказал Дробович.
- Напомним, 4 декабря Антона Дробовича назначили главой Украинского института национальной памяти.
Читайте также
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
Читайте также
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?