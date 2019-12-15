Зеленский прибег к помощи американских лоббистов ради благосклонности Трампа, - New York Times

15 декабря, 2019, 17:42

Представители президента Украины Владимира Зеленского прибегли к помощи американских лоббистов, чтобы наладить новые каналы связи с главой Белого дома Дональдом Трампом

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает РБК-Украина.

Издание отмечает, что Владимир Зеленский и его команда пытаются различными способами восстановить себя в статусе важного союзника с предметной повесткой дня, который заслуживает внимания и поддержки Вашингтона. Прежде всего украинскую сторону беспокоит вопрос военной помощи США и санкции против "Северного потока-2".

По данным NYT, Зеленский все еще сильно зависит от американской помощи. Президент Украины якобы сигнализирует о том, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента Трампа.

Издание утверждает, что визит Зеленского в Белый дом, если он состоится, рискует стать не столько триумфом для президента Украины, сколько "большим поклоном" Трампу. Он мог бы привести это как доказательство того, что никогда не связывал такой визит или американскую военную помощь Украине с расследованиями, которые принесут ему политическую выгоду.