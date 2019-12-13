США и Украина работают над организацией визита Зеленского в Вашингтон, - Кулеба

13 декабря, 2019, 20:06

США и Украина работают над организацией полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в Америку

Об этом сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Голос Америки.

Кулеба также обратил внимание на то, что уровень поддержки Украины, предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, превышает поддержку, заложенную в предыдущем бюджете.

"США и Украина работают над организацией полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского", - сказал вице-премьер.

Кулеба отметил, что несмотря на любые текущие события, "стратегическая природа партнерства между нами остается непоколебимой".