США и Украина работают над организацией визита Зеленского в Вашингтон, - Кулеба
13 декабря, 2019, 20:06
США и Украина работают над организацией полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в Америку
Об этом сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Голос Америки.
Кулеба также обратил внимание на то, что уровень поддержки Украины, предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, превышает поддержку, заложенную в предыдущем бюджете.
"США и Украина работают над организацией полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского", - сказал вице-премьер.
Кулеба отметил, что несмотря на любые текущие события, "стратегическая природа партнерства между нами остается непоколебимой".
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