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Espreso.tvОбществоУ Филарета назвали решение о ликвидации Киевского патриархата незаконным

У Филарета назвали решение о ликвидации Киевского патриархата незаконным


фото: bbc.com
Украинская православная церковь Киевского патриархата настаивает, что решение о ее юридической ликвидации было принято незаконно

Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ (КП), сообщает УНИАН.

Юридический отдел УПЦ (КП) заявляет, что "предстоятель другой церкви - ПЦУ, отделенной от УПЦ (КП)" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц.

Такие действия, по мнению Киевской патриархии, являются незаконными. Никакого решения о прекращении регистрации, отмечается в заявлении, ни религиозная организация "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", ни Поместный собор не принимали. Также там отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не уведомили о прекращении регистрации.

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