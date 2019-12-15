У Филарета назвали решение о ликвидации Киевского патриархата незаконным

15 декабря, 2019, 17:58

Украинская православная церковь Киевского патриархата настаивает, что решение о ее юридической ликвидации было принято незаконно

Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ (КП), сообщает УНИАН.

Юридический отдел УПЦ (КП) заявляет, что "предстоятель другой церкви - ПЦУ, отделенной от УПЦ (КП)" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц.

Такие действия, по мнению Киевской патриархии, являются незаконными. Никакого решения о прекращении регистрации, отмечается в заявлении, ни религиозная организация "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", ни Поместный собор не принимали. Также там отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не уведомили о прекращении регистрации.