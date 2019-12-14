ПЦУ призвала Филарета прекратить самоизоляцию

14 декабря, 2019, 17:57

Синод Православной церкви Украины призвал почетного патриарха Филарета к примирению и прекращению самоизоляции

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Собор принял призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечение условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ-КП", как это указано в решении Священного Синода.

Кроме того, принято решение "об изложении и утверждении устава Киевской Митрополии Украинской Православной церкви (православной церкви Украины) в новой редакции, чем зафиксировать правопреемство, в частности относительно названий УПЦ-КП и УАПЦ".