Епифаний заявил об окончательной ликвидации УПЦ (КП)

14 декабря, 2019, 12:27

Митрополит УПЦ Епифаний объявил об окончательной юридической ликвидации Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви

Об этом Епифаний заявил 14 декабря на соборе Православной церкви Украины в Киеве, сообщил заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в facebook.

"На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "УАПЦ", - написал Зоря.