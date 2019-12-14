Епифаний заявил об окончательной ликвидации УПЦ (КП)
14 декабря, 2019, 12:27
Митрополит УПЦ Епифаний объявил об окончательной юридической ликвидации Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви
Об этом Епифаний заявил 14 декабря на соборе Православной церкви Украины в Киеве, сообщил заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в facebook.
"На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "УАПЦ", - написал Зоря.
- В субботу, 14 декабря, Православная церковь Украины проводит расширенный архиерейский собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.
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